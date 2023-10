Ein 87 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Magdeburg tödlich verletzt worden. Der Mann wollte mit seinem Fahrzeug am Montagnachmittag die Halberstädter Straße überqueren, als ihn die Straßenbahn erfasste, wie die Polizei am Abend mitteilte. Trotz einer Gefahrenbremsung habe die Straßenbahn den Wagen noch 40 Meter bis zum Stillstand mitgeschliffen. Außerdem sei auch noch ein im Gegenverkehr befindliches Fahrzeug beschädigt worden.