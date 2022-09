Die Bundesstraße 181 im Saalekreis ist nach einem Unfall mit zwei Verletzten nahe dem Schkopauer Ortsteil Wallendorf an der Unfallstelle voll gesperrt. Bei dem frontalen Zusammenstoß zweier Autos am frühen Donnerstagmorgen wurde ein Mensch schwer und einer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, auch zur Identität der Verletzten konnte die Polizei noch keine näheren Angaben machen. Die Räumung der Unfallstelle dauert an.