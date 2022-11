Eine betrunkene Frau hat sich in Magdeburg bei einem Sturz mit dem Fahrrad im Gesicht verletzt. Die 27-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten waren zunächst gerufen worden, weil die Radfahrerin am Freitagabend gestürzt war. Am Unfallort bemerkten sie, dass die Frau Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von mehr als zwei Promille, wie der Polizeisprecher mitteilte.