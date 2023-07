In Wallhausen (Mansfeld-Südharz) hat ein betrunkener und per Haftbefehl gesuchter Radfahrer gleich mehrere Unfälle verursacht. Der 42-Jährige fuhr Samstagmittag gegen ein geparktes Auto und beschädigte es, anschließend flüchtete er, wie die Polizei am Sonntag in Halle mitteilte. Ein Transporter der Freiwilligen Feuerwehr folgte ihm, dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Es entstand auch dabei ein Sachschaden. Der Radfahrer ließ sich nach den Angaben nicht aufhalten. Hinter einer Autobahnbrücke verlor er jedoch die Kontrolle über sein Rad und stürzte in einen Wassergraben.