Bislang hatte das Bahnunternehmen Abellio das Dieselnetz für den Bahnregionalverkehr in Sachsen-Anhalt unterhalten: Ab Ende 2024 wird ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn den Betrieb übernehmen. Der Zuschlag sei rechtskräftig, teilte die Nahverkehrsservice GmbH Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit. Die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH übernehme den Betrieb im Auftrag der Länder Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem Regionalverband Großraum Braunschweig. Das Diesel-Netz umfasst die meisten dieselbetriebenen Strecken in Sachsen-Anhalt mit rund 9,3 Millionen Zugkilometern pro Jahr. Dazu gehören Verbindungen von Magdeburg nach Wolfsburg, in den Harz sowie nach Erfurt oder Goslar.