Für das Dieselnetz Sachsen-Anhalt wird ab sofort ein neuer Betreiber gesucht. Die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH habe das Vergabeverfahren Dieselnetz Sachsen-Anhalt II (DISA II) gestartet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Magdeburg mit. Auf den 16 Eisenbahnlinien des Netzes in Sachsen-Anhalt, Thüringen und der Region Braunschweig fahren Dieselfahrzeuge. Bis Oktober 2023 soll das Vergabeverfahren abgeschlossen sein. Das Bahnunternehmen Abellio, das bislang auf der Strecke verkehrt, darf sich nicht beteiligen.