Beim Zusammenstoß zweier Autos nahe Stolberg im Harz ist ein 66 Jahre alter Fahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Zwei weitere Insassen der Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall am Freitagnachmittag leichte Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte. Nach seinen Angaben geriet einer der Wagen in einer Rechtskurve zwischen Breitenstein (Landkreis Mansfeld-Südharz) und Stolberg ins Schleudern und stieß mit dem anderen Auto im Gegenverkehr zusammen. Die Polizei vermutet, dass der Wagen wegen der "Straßenverhältnisse" auf die Gegenfahrbahn geriet.