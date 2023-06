Rund 60 Prozent aller Motorradunfälle im Harz haben ihre Ursache der Polizei zufolge in unangepasster Geschwindigkeit. Bei einem Verkehrssicherheitstag unter dem Motto "Runter vom Gas" nahm die Polizei im Harz am Samstag Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer mit Präventionsaktionen und Kontrollen besonders in den Blick. An zwei Kontrollstellen seien zusammen 93 Motorräder kontrolliert worden, teilte die Polizei in Halberstadt mit. 15 Verstöße seien festgestellt und geahndet worden. Viermal sei es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gekommen und den Bikern wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei Geschwindigkeitsmessungen stellten die Beamten bei 1141 gemessenen Fahrzeugen 16 Verstöße fest. Die Verkehrspräventionsaktion "Sicher durch den Harz" existiert seit 2009. Es gibt Erste-Hilfe-Trainings und Beratungen, Infomaterial und Warnwesten werden ausgeteilt.