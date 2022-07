Reisende müssen sich von Mittwoch an in Sachsen-Anhalt auf Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Betroffen sind vor allem Strecken im und durch den Harz, wie das Verkehrsunternehmen Abellio (Halle) am Montag mitteilte. Grund dafür seien kurzfristig anberaumte Instandsetzungsarbeiten am Schienennetz. Schienenersatzverkehr sei nur eingeschränkt möglich. Reisende werden daher gebeten, auf andere Strecken oder Verkehrsmittel auszuweichen.