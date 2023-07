Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist in Leuna im Saalekreis gestoppt worden. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Die Atemalkoholmessung bei dem 62-Jährigen habe einen Wert von 2,8 Promille ergeben, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle (Saale). Die angeordnete Blutprobenentnahme in einer Klinik in Merseburg habe unter Zwang stattgefunden. Der Fahrer war am Samstagmorgen im Leunaer Ortsteil Kötschlitz gestoppt worden.