Die Polizei hat am Abend und in der Nacht zu Sonntag gezielte Kontrollen von getunten Fahrzeugen an der Rappbodetalsperre durchgeführt. Von insgesamt 111 kontrollierten Fahrzeugen seien 37 Fahrzeuge beanstandet worden, teilte die Polizei mit. Sechs Autofahrern sei die Weiterfahrt untersagt worden, insgesamt seien 32 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Die Strecke zwischen Wendefurth und Rübeland durch den Tunnel an der Rappbodetalsperre ist bei Tunern besonders beliebt.