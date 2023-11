Bei der jüngsten Kontrollwoche hat Sachsen-Anhalts Polizei bei nahezu jedem zweiten kontrollierten Bus oder Lkw technische Mängel, fehlende Dokumente oder Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. In der Woche vom 6. bis 12. November hätten mehr als 100 Einsatzkräfte 434 Fahrzeuge unter die Lupe genommen, teilte das Innenministerium am Samstag in Magdeburg mit. Bei 192 kontrollierten Fahrzeugen beziehungsweise 45 Prozent seien Verstöße aufgefallen. 36 davon seien so schwerwiegend gewesen, dass den Fahrern die Weiterfahrt untersagt wurde.

Ein Beispiel aus der Kontrollwoche beschrieb das Innenministerium genauer: Auf der A38 wurde am 9. November ein Sattelzug aus dem Verkehr gezogen, nachdem er extrem kurz vor einem anderen Lkw eingeschert war. Der Fahrer des überholten Fahrzeugs musste eine Gefahrenbremsung einleiten und auf den Standstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Sattelzugs hatte laut eines Drogenvortests Cannabis konsumiert, es wurden auch Utensilien zum Konsum gefunden, wie das Ministerium weiter mitteilte.

"Um die Straßen in Sachsen-Anhalt sicherer zu machen, nimmt die Landespolizei regelmäßig an den europaweiten Kontrollaktionen "Truck and Bus" teil", erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). "Defekte Fahrzeuge oder übermüdete Fahrer stellen eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Dieses Sicherheitsrisiko gilt es zu mindern."

