Die Landespolizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert von Montag an eine Woche lang verstärkt Lastkraftwagen und Busse. Ziel der länderübergreifenden Kontrollen sei es, die Sicherheit auf den Straßen für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu erhöhen, hieß es seitens des Innenministeriums in Magdeburg am Sonntag. Die Polizei will unter anderem die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten sowie den technischen Zustand und die Beladung der Lkw prüfen. Die Fahrer sollen außerdem Tipps bekommen, was beispielsweise bei Müdigkeit am Steuer zu tun ist.