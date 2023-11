Die Landespolizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert in dieser Woche wieder schwerpunktmäßig Busse und Lkw. Unter anderem wird die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie der technische Zustand und die Beladung der Lastwagen überprüft, wie das Innenministerium mitteilte. Damit beteiligt sich Sachsen-Anhalt an einer länderübergreifenden Kontrollwoche.