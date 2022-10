Den Nahverkehr für einen Euro am Tag nutzen? Das will Sachsen-Anhalt in zwei Regionen testen. Allerdings soll der Start erst im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen.

Für das Modellprojekt 365-Tage-Ticket sind in Sachsen-Anhalt sieben Bewerbungen von Landkreisen und kreisfreien Städten eingereicht worden. Das teilte das Infrastrukturministerium auf Anfrage mit. Über die Vergabe soll spätestens Anfang 2023 entschieden werden. Die Konzepte würden nun geprüft, sagte ein Sprecher.

Der Landtag hatte im Frühjahr den Test eines 365-Tage-Tickets beschlossen. Die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs für umgerechnet einen Euro am Tag soll in zwei Regionen modellhaft erprobt werden: in einer kreisfreien Stadt sowie im ländlichen Raum. Die Bewerbungsfrist lief bis zum 30. September. Insgesamt haben sich neun Kommunen beteiligt. Eine Bewerbung ist in Kooperation aus zwei Landkreisen und einer kreisfreien Stadt eingereicht worden.

Die Pilotphase zum 365-Tage-Ticket soll jedoch erst im zweiten Halbjahr 2023 beginnen. Die Bewerbungsfrist sei auf Wunsch der Kommunen um ein Vierteljahr verlängert worden, ein früherer Beginn sei nicht mehr realisierbar, teilte das Infrastrukturministerium mit. "Gleichzeitig werden natürlich die Entwicklungen zur Nachfolge des 9-Euro-Tickets im weiteren Prozess berücksichtigt."