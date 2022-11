In Sachsen-Anhalt soll es so schnell kein örtlich begrenztes Tempolimit für Fahrradfahrer geben. "Soweit uns bekannt ist, ist in Sachsen-Anhalt bisher kein solches Tempolimit angeordnet", sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Eine entsprechende Anordnung müssten die Verkehrsbehörden der Landkreise und der kreisfreien Städte aussprechen.