Das 9-Euro-Monatsticket ist in Sachsen-Anhalts Städten gefragt. Innerhalb der ersten Woche des Verkaufs wurden in Magdeburg 15.500 Tickets an den Schaltern und Automaten der Magdeburger Verkehrsbetriebe verkauft, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag mitteilte. Auffällig sei, dass viele Fahrgäste das Ticket in den Häuschen, im Kundenzentrum oder bei einer der Partneragenturen, wie etwa Lottoläden oder Tankstellen kauften. Weniger lösten das Ticket an einem der Fahrkartenautomaten. In den Smartphone-Apps können es Magdeburger Fahrgäste noch nicht erwerben.