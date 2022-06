Im ersten Monat des 9-Euro-Tickets haben die Sachsen-Anhalter das Angebot sehr gut angenommen - vor allem in der Freizeit. «Die Züge waren voller. Die Fahrgastzahlen stiegen deutlich an, vor allem an den Wochenenden», teilte ein Sprecher des Bahnunternehmens Abellio Mitteldeutschland auf Anfrage mit. An Pfingsten sei es natürlich besonders voll gewesen. Vor allem die für Ausflügler besonders interessanten Strecken in den Harz und ins Saaletal beziehungsweise die Saale-Unstrut-Region seien besonders ausgelastet gewesen, berichtete der Sprecher.

In Naumburg wurde im Juni sogar der Fahrgastrekord gebrochen. Die Naumburger Straßenbahn hat eigenen Angaben zufolge im Linienverkehr rund 34.000 Fahrgäste befördert. Der bisherige Monatsrekord wurde im Juni 2019 mit 20.000 Fahrgästen aufgestellt. Ein wichtiger Grund dafür sei das 9-Euro-Ticket, welches intensiv genutzt werde, hieß es.

Die Kapazitäten der Verkehrsmittel haben bis auf wenige Ausnahmen ausgereicht. Vereinzelt sei es zu Teilräumungen und Einschränkungen bei der Fahrradmitnahme gekommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Im Stadtverkehr in Magdeburg gab es keine Überlastungen in den Fahrzeugen, wie ein Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe erklärte. «Das Platzangebot war und ist ausreichend.»

Die anstehenden Sommerferien könnten die Bahnen und Busse erneut auf die Probe stellen. Abellio rechnet zwar mit einer stärkeren Auslastung in der Ferienzeit. Allerdings seien auch viele Menschen im Urlaub, die Schüler nicht unterwegs zur Schule, und die Fahrgäste könnten ihre Ausflüge in der Ferienzeit besser planen, sagte der Unternehmenssprecher. Auch die Deutsche Bahn erwartet in den Ferien im städtischen Pendlerverkehr eher weniger Reisende.

Das vergünstigte Ticket für Bus und Bahn gilt für den Kalendermonat, in dem es gekauft wurde. Wer also für 9 Euro ein Ticket für den Juni erworben hat und weiter zu dieser Kondition fahren will, muss für den Juli ein neues kaufen.