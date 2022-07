Am Donnerstag beginnen in Sachsen-Anhalt die Sommerferien - der Autoclub ADAC warnt vor vollen Straßen und Staus an den Wochenenden in dieser Zeit. «Wer sich frei entscheiden kann, sollte dienstags oder mittwochs reisen», teilte der ADAC am Montag mit. Ansonsten sei es sinnvoll, außerhalb der verkehrsreichsten Tageszeiten zu fahren, beispielsweise freitags am Vormittag oder erst in den Abendstunden sowie samstags ganz früh. Die Wochenenden seien prinzipiell «Top-Stau-Tage».