In Halle verkehren künftig drei neue Elektrobusse. Ab dem kommenden Montag sollen die Neuanschaffungen dann im Linienverkehr eingesetzt werden, teilten die Stadtwerke mit. In Sachsen-Anhalt sei Halle demnach die erste Stadt, die elektrisch betriebene Busse im Linienbetrieb einführe. Die Mittel dafür stammen teilweise aus EU-Fördertöpfen. Mit den neuen Bussen will die Stadt die Mobilitätswende zum Erreichen der Klimaziele unterstützen. An einer ersten Probefahrt nahm am Freitag unter anderem Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) teil.