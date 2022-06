Die Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets gefordert. Bus und Bahn müssten dauerhaft günstig sein, erklärte die Fraktionsvorsitzende Eva von Angern am Montag. Die Begrenzung des 9-Euro-Tickets auf drei Monate sei halbherzig. «Das Ticket muss bis mindestens zum Ende des Jahres 2022 verlängert werden, damit eine wirkliche Evaluation möglich ist und Ticketpreis-Erhöhungen in diesem Jahr ausbleiben.» Nötig sei außerdem ein massives Investitionsprogramm in den ÖPNV in Sachsen-Anhalt.