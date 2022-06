Die Landespolizei hat bei einer Schwerpunktkontrolle in der vergangenen Woche in Sachsen-Anhalt zahlreiche Mängel bei Lastwagen und Reisebussen geahndet. Rund 130 Polizistinnen und Polizisten nahmen 435 Fahrzeuge genauer unter die Lupe, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Bei rund 185 kontrollierten Fahrzeugen (43 Prozent) wurden Verstöße festgestellt.