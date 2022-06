Die Landespolizei nimmt verstärkt die Verkehrssicherheit von Lastkraftwagen und Bussen in den Blick. Von Montag an werden in Sachsen-Anhalt Fahrzeuge im Rahmen einer länderübergreifenden Aktion kontrolliert, wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte. Es gehe um den gewerblichen Güter- und Personenverkehr. Regelmäßige Kontrollen und Präventionsaktionen seien wichtig. «Hier lassen wir nicht nach, im Interesse der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer», sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).