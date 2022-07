Der ADAC attestiert den Autofahrern in Sachsen-Anhalt gravierende Wissenslücken. In der bundesweiten Umfrage «Autofahrerwissen 2022» schnitt das Land deutschlandweit am schlechtesten ab, wie der Automobilclub am Donnerstag mitteilte. Dabei mussten Befragte 20 Testfragen aus dem Katalog der theoretischen Führerscheinprüfung beantworten.