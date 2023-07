Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 nahe Leuna (Saalekreis) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er sei am Freitagabend in Richtung Berlin gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache ins Rutschen geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Hubschrauber habe den Schwerverletzten in ein Krankenhaus gebracht.