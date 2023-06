Bei einem Autounfall in Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) ist eine 78 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein 79-Jähriger war am Sonntagmittag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer verließ demnach das Auto leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Bundesstraße 182 war vorübergehend gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.