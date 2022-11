Das "Impuls"-Festival für Neue Musik Sachsen-Anhalt hat den Italiener Michele Foresi mit einem Kompositionspreis ausgezeichnet. Er wurde am Donnerstagabend bei einem Konzert der Magdeburger Philharmonie im Opernhaus verliehen, teilte das Festival am Freitag mit. Mit dem Förderpreis ist eine Auftragskomposition verbunden. Im Fach Komposition wurde die Auszeichnung, bei der auch das Kurt-Masur-Institut Leipzig ein Partner ist, erstmals vergeben. Tomoko Masur, Ehefrau des 2015 gestorbenen Dirigenten Kurt Masur, erinnerte daran, dass ihr Mann mehr als 600 Uraufführungen in der ganzen Welt dirigierte und stets nach neuen Klangerfahrungen suchte. "Michele Foresi wäre für ihn sicherlich in dieser Hinsicht ein idealer Partner gewesen", betonte sie.