Den Autoversicherern sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Unwetterschäden aus Sachsen-Anhalt gemeldet worden als im Vorjahr. Durch Sturm, Hagel, Blitz oder Überschwemmungen seien allein in Sachsen-Anhalt Schäden in Höhe von 21 Millionen Euro an Autos verursacht worden, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mit. Im Vorjahr seien es rund neun Millionen Euro gewesen.