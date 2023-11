Der VC Bitterfeld-Wolfen hat vor 3571 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle Lehrgeld gezahlt. Der Bundesliga-Aufsteiger verlor am Mittwoch sein Gastspiel bei den Berlin Recycling Volleys nach nur 65 Minuten glatt in drei Sätzen mit 12:25, 22:25 und 13:25. Die Gastgeber übernahmen durch den fünften Erfolg im fünften Spiel wieder die Tabellenspitze in der Volleyball-Bundesliga.