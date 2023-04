Die AfD baut ihren Vorsprung vor der regierenden Linken in Thüringen laut einer Umfrage weiter aus. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Thüringer Allgemeinen" am Donnerstag zeigte, kommt die AfD bei der Sonntagsfrage auf 28 Prozent und erreicht damit in Thüringen ihr höchstes bisher gemessenes Ergebnis.