Sachsen-Anhalts FDP zieht mit Yvonne von Löbbecke in den Europawahlkampf. Die 52-jährige Restauratorin aus dem Harz sei am Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Köthen als Kandidatin für den Spitzenplatz der ostdeutschen Landesverbände nominiert worden, teilte FDP-Landesgeschäftsführer Franz Teresiak mit. 85,6 Prozent der Deligierten stimmten demnach für sie. Zur Europawahl wollten die ostdeutschen FDP-Landesverbände erneut mit einem gemeinsamen Spitzenkandidaten ins Feld ziehen, hieß es. Im Januar soll es einen Europaparteitag in Berlin geben.