Für den Landkreis Jerichower Land ist am Samstag die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf ausgerufen worden. In acht weiteren Regionen Sachsen-Anhalts gelte die Gefahrenstufe vier, wie aus einer Übersicht des in Halberstadt ansässigen Landeszentrums Wald hervorgeht. Dazu zählten der Landkreise Stendal, Harz, Mansfeld-Südharz, die Stadt Magdeburg, der Salzlandkreis und der Landkreis Wittenberg mit Dübener Heide und Vorfläming. Die geringste Warnstufe ist den Angaben zufolge aktuell für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie für die Stadt Dessau-Roßlau ausgerufen.