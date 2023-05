In Teilen Sachsen-Anhalts steigt die Waldbrandgefahr. Laut einer Übersicht des Landeszentrums Wald gilt seit Samstag in der Gegend um Wittenberg die Gefahrenstufe 4 von insgesamt 5. Betroffen sind demnach die Dübener Heide, der Vorfläming und Wittenberg - Elsterland. Seit Mitte der Woche herrscht in Anhalt-Bitterfeld nördlich und südlich der Elbe die Waldbrandgefahrenstufe 3, ebenso im Altmarkkreis Salzwedel, im Landkreis Stendal, Jerichower Land sowie in Halle und dem Saalekreis und Dessau-Roßlau. Die geringste Warnstufe 1 wurde für den Landkreis Börde südlich der A2 angegeben.