Im Burgenlandkreis sind in der Nacht zu Montag fast 1000 Strohballen in Brand geraten. Bei dem Feuer rechnen die Behörden mit einem Sachschaden von über 40.000 Euro. Da die Strohballen nicht gelöscht werden könnten, lasse man sie kontrolliert abbrennen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Brand entstand zwischen Altenroda und Bergwinkel. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.