Das Arbeitsministerium in Sachsen-Anhalt hat ein neues Förderprogramm zur Unterstützung von Weiterbildungen gestartet. Ab sofort können Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler Fördermittel bei der Investitionsbank beantragen, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Insgesamt stünden 35 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen bis zu 11.000 Weiterbildungen gefördert werden könnten.