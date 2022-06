Die Städte Halle und Wittenberg haben ihre Standortambitionen für das neue «Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation» gemeinsam bekräftigt. Trotz der Partnerschaft wolle aber jede der Städte die neue Institution bei sich haben. Das machte sowohl Halles Bürgermeister Egbert Geier als auch sein Wittenberger Amtskollege Jochen Kirchner (beide SPD) am Mittwoch in Halle deutlich. Mit der neuen Institution will die Bundesregierung die Erfahrung der Ostdeutschen mit Wandel und Umbrüchen würdigen. Noch vor dem Sommer soll die Standortauswahl für das neue Zentrum starten.

Beide «Partner» warben um die Unterstützung des Landes und sprachen von einem «klaren Signal nach Magdeburg». Nach Ansicht Geiers biete der Riebeckplatz am Hauptbahnhof in Halle optimale Voraussetzungen für das neue Gebäude. Etwa 15.000 Quadratmeter Nutzfläche für Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen könnten hier entstehen. In Wittenberg favorisiere man einen Bau am Universitätsstandort Leucorea, erklärte Kirchner.

Die Standortkommission des Bundes geht in ihrem Abschlussbericht davon aus, dass das Zukunftszentrum bis zu eine Million Besucher jährlich anlocken könnte. Für beide Städte wäre das ein touristischer Quantensprung. Zum Vergleich: Laut Kirchner zählt die gesamte Lutherstadt Wittenberg jährlich etwa 200.000 Besucher - also etwa ein Fünftel, der dann zusätzlich erwarteten Besucherströme. Halles Bürgermeister Geier sagte, die Institution spiele in der «Champions League der besucherstärksten Einrichtungen».

Das Zentrum soll nach einem Eckpunktepapier drei Aufgaben haben: Forschung zu den Umbrüchen nach der Vereinigung; Ausstellungen, die auch die Leistung der Ostdeutschen würdigen; sowie ein Raum für Begegnungen und Veranstaltungen. Eine Kommission unter Vorsitz des früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) hatte die Institution 2020 vorgeschlagen. Zahlreiche Städte im Osten haben sich als Standort beworben.