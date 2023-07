Das Revierkommissariat in Wernigerode und der benachbarte Nicolaiplatz sind am Montag teilweise geräumt worden. Grund war ein Umschlag, in dem sich neben einem mehrseitigen Schreiben pulvrige Substanzen befanden, teilte die Polizei am Abend in Halberstadt mit. Nach einer ersten Überprüfung durch die Feuerwehr konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um giftige Substanzen handelte. Die "Volksstimme" hatte zuerst darüber berichtet.

Das Revierkommissariat in Wernigerode und der benachbarte Nicolaiplatz sind am Montag teilweise geräumt worden. Grund war ein Umschlag, in dem sich neben einem mehrseitigen Schreiben pulvrige Substanzen befanden, teilte die Polizei am Abend in Halberstadt mit. Nach einer ersten Überprüfung durch die Feuerwehr konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um giftige Substanzen handelte. Die "Volksstimme" hatte zuerst darüber berichtet.

Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatte den dort eingegangen Brief am Nachmittag bei den Beamten abgegeben. Spezialkräfte des ABC-Trupps der Blankenburger Feuerwehr stellten dann fest, dass es sich bei dem Pulver um vermeintlich ungefährliche Tabletten sowie Süßstoff handelte. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Sperrung des Platzes sollte am Abend wieder aufgehoben werden, das Kommissariat war auch während der Evakuierung einsatzbereit, hieß es.