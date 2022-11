Sachsen-Anhalt sucht wieder besonders kreative Kinder und Jugendliche. Unter dem offen gewählten Motto "Horizonte" sei der Kinder- und Jugendkulturpreis des Landes ausgeschrieben, teilten die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur am Samstag in Magdeburg mit. Alle künstlerischen Ausdrucksformen von Malerei, Fotografie, Literatur, Musik, über Film und Theater bis zu multimedialer Kunst seien gefragt. Teilnehmen können Einzelpersonen, Gruppen oder Klassen. Der Preis ist mit insgesamt 6500 Euro dotiert und richtet sich an Kinder und Jugendliche bis einschließlich 21 Jahren mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt.