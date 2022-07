Fünf Jungen und Mädchen sind bei Sachsen-Anhalts Landes-Mathematik-Olympiade der Grundschulen zu Landessiegern gekürt worden. Die Dritt- und Viertklässler setzten sich mit besonders guten Leistungen durch und wurden mit ersten Preisen geehrt, teilte der Landesbeauftragte für die Mathematik-Olympiade, Rainer Biallas, nach dem Wettbewerb am Samstag in Halle mit. Insgesamt hatten sich 74 Schüler für die Landesendrunde qualifiziert. Dort galt es, in einer zweistündigen Klausur sieben anspruchsvolle Aufgaben zu lösen, die über das Grundschulniveau hinausgehen. Biallas betonte, dass es weniger ums Rechnen als um gutes Überlegen geht.