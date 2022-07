Melodie und Rhythmus müssen stimmen: Die Landesmeisterschaft der Spielmannszüge ist am Wochenende in Hasselfelde (Landkreis Harz) ausgetragen worden. Rund 1000 Zuschauer sahen sich die rund 180 Aktiven an, wie Rainer Fessel vom veranstaltenden Spielmannszug Hasselfelde 1965 am Sonntag mitteilte. Unter den acht Spielmannszügen setzte sich beim Nachwuchs der Ziegeröder Spielmannszug 1886 durch. Bei den Erwachsenen gewann der gastgebende Spielmannszug Hasselfelde 1965.