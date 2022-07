Wegen der aktuellen Hitze könnten Bauvorhaben in Sachsen-Anhalt nach Einschätzung des Baugewerbe-Verbands länger dauern. Viele Baustellen - vor allem im Freien - könnten nicht fristgerecht abgearbeitet werden, erklärte Hauptgeschäftsführer Giso Töpfer am Mittwoch. Da brächten auch die Verlegung der Arbeitszeiten in die frühen Morgenstunden, längere Pausen, Erfrischungsgetränke oder Beschattungen der Baustellen nicht viel.