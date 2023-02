Viele Wolken und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt zur Wochenmitte. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Tag mit dichten Wolken am Himmel. Dabei bleibt es trocken - bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zu Donnerstag halten sich die Wolken. Es kühlt auf Werte zwischen 3 und 6 Grad ab.