Wolken und vereinzelte Regenschauer bestimmen das Wetter am Dienstag in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, beginnt der Tag heiter, später zieht es aber zu. Richtung Norden fallen einzelne Schauer, im Süden regnet es gelegentlich. Die Temperaturen erreichen 17 bis 21 Grad, im Harz 13 bis 17 Grad.