Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf einen regnerischen Montagvormittag einstellen. Anschließend wird der Tag stark bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern, ansonsten mäßigen Wind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad, im Harz zwischen 5 und 9 Grad. In der Nacht zum Dienstag fällt kaum Regen und es ist bewölkt. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 5 und 2 Grad.