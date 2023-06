Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet am Montag Gewitter, Starkregen und Hagel. Der Tag beginnt bewölkt, mit wenig Regen und später einigen Auflockerungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag berichtete. Nachmittags kommt es zu einzelnen Gewittern mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Sturmböen mit 75 Kilometern pro Stunden kann der Wetterdienst nicht ausschließen. Die Höchsttemperatur liegt bei 28 bis 30 Grad, im Harz bei 24 bis 28 Grad.