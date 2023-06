Mit viel Sonnenschein und frühlingshaft warmen Temperaturen geht es in Sachsen-Anhalt ins Wochenende. Die Bewölkung schwächt sich am Freitagnachmittag ab, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Bei maximal 19 bis 22 Grad bleibt es meist niederschlagsfrei. Im Harz werden 13 bis 19 Grad erwartet.