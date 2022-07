In dieser Woche bringt das Hoch Jürgen hochsommerliche Temperaturen nach Sachsen-Anhalt. Die Woche startet mit bis zu 31 Grad Celsius am Montag, dabei weht ein schwacher Wind, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht zu Dienstag soll es teilweise wolkig sein, bei Tiefsttemperaturen von 10 Grad und schwachem Wind. Die höchsten Temperaturen sind für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu erwarten. Für diese Tage sei eine Hitzewarnung nach Einschätzung des Sprechers nicht unwahrscheinlich.