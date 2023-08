Alle Jahre wieder sind die Sternschnuppen der Perseiden am Himmel zu sehen. In Sachsen-Anhalt wird es aufgrund vieler Wolken an diesem Wochenende schwierig.

Die Aussichten auf Sternschnuppen an diesem Wochenende in Sachsen-Anhalt sind trüb - doch bei sternenklarem Himmel könnte der jährlich wiederkehrende Meteoritenstrom der Perseiden mit bloßem Auge beobachtet werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es aber unwahrscheinlich, dass die Wolkendecke aufreißt und es freie Sicht auf das Naturschauspiel gibt.

Die Sternschnuppen sind noch bis Ende August zu sehen, der Höhepunkt wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag erwartet. Die Perseiden sind eine Wolke von Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, in die die Erde jedes Jahr auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne eintaucht.

Das Planetarium in Halle-Kanena bietet für Interessierte ein gemeinsames Beobachten von Mittwoch bis Freitag und Montag bis Dienstag jeweils von 21.00 Uhr bis 1.00 Uhr nachts an. Voranmeldungen sind notwendig. "Wir beginnen mit einem Vortrag im Planetarium und ab 22.00 Uhr können die Besucher dann auf Liegestühlen mit Picknick vor dem Planetarium das Schauspiel beobachten", sagte die Referentin Angelique Schuchardt. "Bei schlechtem Wetter gibt es im Planetarium das Sternschnuppen-Schauspiel nachgestellt."

Das Planetarium in Halle bietet am Donnerstag (10. August) eine "Sternstunde" und am Samstag (12. August) eine "Sternenreise" für Kinder an. "Beide Veranstaltungen sind ausverkauft", sagte Leiter Dirk Schlesier. Auf der Burg Giebichenstein in Halle bietet am heutigen Mittwoch (9. August) die Gesellschaft für astronomische Bildung zusammen mit dem Stadtmuseum 21.30 Uhr einen Vortrag an. Zudem können beim "Picknick unter Sternen" die Sternschnuppen durch Teleskope beobachtet werden, wie sie über den östlichen Nachthimmel huschen.

Im Besucherzentrum "Arche Nebra" erwartet die Besucher am Samstag (12. August) um 18.00 Uhr ein Vortrag und um 19.00 Uhr eine Wanderung zum Fundort der Himmelsscheibe. Ab 21.30 Uhr können die Perseiden auf dem Mittelberg durch Teleskope beobachtet werden. Bei schlechtem Wetter wird das Schauspiel im Planetarium nachgestellt.

Astronomische Station Johannes Kepler Kanena Planetarium Halle Arche Nebra