Wetter Kühlere Temperaturen in den Osterferien in Sachsen-Anhalt

Aus dem Norden strömt aktuell kühlere Luft nach Sachsen-Anhalt - in den Osterferien ist deshalb verbreitet zunächst nur mit 2 bis 7 Grad zu rechnen. In den Nächten werde es richtig kalt, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Aufgrund der zu erwartenden Minusgrade sollten Gärtner ihre Pflanzen schützen und beispielsweise abdecken. Im Oberharz kann es minus 8 Grad kalt werden.

Zwar werde es in den nächsten Tagen trockener als am Wochenende, sagte der Sprecher. Die Sonne werde es aber weiter schwer haben, sich gegen die Wolken durchzusetzen. Am Osterwochenende sei nach aktuellem Stand mit Temperaturen von um die 10 Grad zu rechnen.