Nach einem nebligen Morgen folgt in Sachsen-Anhalt ein heiterer Tag. Vor allem in den östlichen Landesteilen bringt Bodennebel am Morgen Sichtweiten von unter 150 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Im Laufe des Vormittags löst sich der Nebel auf. Über den Tag bleibt es bei schwachem Ostwind heiter und trocken mit Höchstwerten von 23 bis 25 Grad, im Harz 17 bis 22 Grad.